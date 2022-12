Secretaria de Segurança diz que ninguém foi preso durante atos de vandalismo em Brasília

publicidade

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) anunciou que ninguém foi preso durante os atos de vandalismo ocorridos diante das forças policiais, por quase três horas, na noite desta segunda-feira (12), na região central de Brasília.

Manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal em protesto contra a prisão de José Acácio Serere Xavante, um indígena que questiona o resultado das eleições deste ano, além de incitar atos de violência contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e autoridades do Judiciário.

Em nota, a SSP-DF afirma que os atos "praticados por grupos isolados, estão sendo apurados pela Polícia Civil do Distrito Federal e os participantes, uma vez identificados, serão responsabilizados". Ainda segundo a nota, a Polícia Militar se concentrou na dispersão dos manifestantes, "para evitar uma escalada ainda maior dos ânimos".

Após o envio da nota, a reportagem entrou em contato com a secretaria para saber qual o procedimento padrão em casos de violência e vandalismo e, até o momento, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

A nota da secretaria informa também que o policiamento foi reforçado na área central e nas imediações do hotel em que o presidente eleito está hospedado. Além disso, o Detran-DF atuou no controle de trânsito, apoiando a Polícia Militar na desobstrução de vias e na retirada dos veículos incendiados pelos vândalos.

OAB/DF pede providências

O Conselho Federal e a Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) repudiaram os atos de vandalismo. Em nota divulgada ainda na noite dos atos de depredação, a OAB/DF afirma que "é preciso prender os responsáveis, além de agir firmemente para a efetiva punição de todos na forma da lei".

"Tais atos atentam contra a democracia e representam inaceitável escalada de violência. Nada, absolutamente nada, justifica o cenário de guerra que se está a ver. O Conselho Federal e a OAB/DF colocam-se à disposição da sociedade e cobram das autoridades competentes medidas enérgicas, manifestando-se nesta nota e prestando solidariedade às vítimas dessas agressões", disseram as entidades.

Tráfego de veículos restrito na região central de Brasília

Entre as medidas tomadas nesta terça-feira (13), o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios segue restrito, com fechamento do Eixo Monumental, a partir da Rodoviária do Plano Piloto até a via L4. Além disso, a via N1 está interditada a partir do acesso à via L2 até a L4. O acesso à via N1 pela N2, no Ministério da Economia, também está fechado.

A recomendação é que os motoristas utilizem as vias S2 e N2, obedecendo a sinalização e orientação das autoridades de trânsito. O acesso à Praça dos Três Poderes também segue restrito.