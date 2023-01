STF começa a julgar afastamento de Ibaneis Rocha nesta quarta

publicidade

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), nesta quarta-feira. A deliberação foi iniciada à 0h e terminará às 23h59min no plenário virtual, plataforma em que os ministros registram o voto.

O ministro Alexandre de Moraes, na última segunda, ordenou que Ibaneis fique fora do cargo durante 90 dias. A determinação do magistrado foi divulgada horas após manifestantes extremistas que não aceitam a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições terem invadido e depredado o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF, no último domingo.

Vice-governadora no comando

Após o afastamento de Ibaneis Rocha, o cargo foi assumido pela vice-governadora, Celina Leão (PP), que reconheceu que houve uma falha no comando da polícia durante os atos de vandalismo. Para a governadora em exercício, Ibaneis "recebeu várias informações equivocadas durante todo o momento da crise" e não tem participação na depredação das sedes dos Três Poderes da República.

Procurado pelo R7, o governador afastado informou que prefere ficar em silêncio. No entanto, Ibaneis se manifestou nas redes sociais, disse que respeita a decisão da Justiça e divulgou um vídeo em que pedia desculpa.

Intervenção federal

Intervenção federal

No mesmo dia dos atos de vandalismo, Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados na última segunda e passou no Senado nesta terça. A matéria segue agora para promulgação.

A intervenção federal é uma medida de caráter excepcional e temporário, prevista na Constituição Federal, com o objetivo de "garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação". Lula nomeou Ricardo Capelli como interventor federal na segurança pública do DF. Atualmente, Cappelli é o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública — portanto, o "número 2" da pasta. Ele também é jornalista e especialista em administração pública pela Fundação Getulio Vargas e atua há 22 anos na administração pública brasileira.