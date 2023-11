STF começa a julgar mais cinco réus pelos atos do 8 de Janeiro

publicidade

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta sexta-feira mais cinco réus acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de participação nos atos extremistas do 8 de Janeiro, em Brasília. Segundo informações do site R7, as ações penais serão analisadas no plenário virtual até 24 de novembro.

Os cinco réus, presos durante os ataques aos prédios da praça dos Três Poderes, foram acusados dos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

No julgamento virtual, não há discussão. Os ministros votam através do sistema eletrônico da Corte. Se há um pedido de vista, o julgamento é suspenso. Já quando ocorre um pedido de destaque, o julgamento é reiniciado no plenário físico.

O STF já condenou 25 pessoas por envolvimento nos atos extremistas de 8 de janeiro. As penas variam entre 14 e 17 anos de prisão. Ao todo, a Corte já recebeu 1.345 denúncias. Desse total, 1.113 foram suspensas para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) avalie se vai propor acordos que evitem a condenação.