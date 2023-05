STF elege lista tríplice para ministro-substituto do TSE com três mulheres

publicidade

O Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu lista tríplice para ocupar a vaga de ministro-substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foram indicadas as advogadas Daniela Borges, Edilene Lobo e Marilda Silveira. A lista será encaminhada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem cabe indicar o nome para o cargo. A vaga é decorrente da vaga de André Ramos Tavares, que agora é ministro efetivo.

Segundo a Constituição Federal, o TSE deve ter pelo menos sete juízes, sendo três vagas de ministros oriundos do STF, duas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e duas a serem preenchidas por advogados indicados pelo chefe do Poder Executivo entre os integrantes da lista tríplice elaborada pelo Supremo.

Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes, do STF, foi eleito para ocupar uma das vagas de ministro-substituto no Tribunal. A vaga foi aberta com a posse do ministro Nunes Marques como efetivo da Corte.

Veja Também