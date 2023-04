STF marca para 3 de maio julgamento de mais denunciados por atos de 8 de janeiro

publicidade

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para a próxima quarta-feira ,3, no plenário virtual, o julgamento de mais 250 denúncias contra pessoas acusadas de participação dos atos extremistas e de vandalismo de 8 de janeiro. As denúncias fazem parte de vários inquéritos que tramitam na Corte. Em um deles, há investigação sobre o planejamento e a responsabilidade intelectual dos atos. Outro investiga os participantes da invasão que não foram presos em flagrante durante os atos que resultaram na depredação do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF.

No plenário virtual, não há discussão entre os ministros, apenas depósito de votos no sistema. Se houver pedido de vista, o julgamento é suspenso. Caso ocorra um pedido de destaque, o que interrompe o julgamento, a discussão é levada ao plenário físico. Nesta semana, a Corte formou maioria para tornar réus os 100 primeiros denunciados pelos atos de vandalismo.

Ao todo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) já denunciou 1.390 pessoas nos inquéritos que tratam dos atos extremistas, sendo 239 no núcleo dos executores, 1.150 no núcleo dos incitadores e uma pessoa no núcleo que investiga suposta omissão de agentes públicos. A denúncia é a primeira etapa de uma ação penal pública. Ela é apresentada ao término das investigações. Uma vez aceita pela Justiça, transforma acusados em réus e pode resultar na condenação pelos crimes apontados.

