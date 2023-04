TJRS lamenta morte de ministro Paulo de Tarso Sanseverino

publicidade

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) lamentou nesse sábado a morte do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo de Tarso Sanseverino. Ele tinha 63 anos, atuava no STJ desde 2010 e quando foi indicado era magistrado do Judiciário gaúcho.

O ministro estava internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, por conta de um câncer em estágio avançado. "O Brasil perde um magistrado exemplar e um ser humano iluminado, sempre disposto a ajudar em todas as iniciativas que buscam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional à sociedade. Tivemos a honra de atuarmos juntos no Judiciário gaúcho, onde iniciou como Juiz de Direito em 1986 e no ano de 1999 assumiu o cargo de desembargador, tornando-se, naquela época, o mais jovem integrante do Tribunal de Justiça, com apenas 40 anos de idade. Nosso sentimento é de muita tristeza pela perda irreparável do ministro Sanseverino, e quero manifestar meus profundos sentimentos aos seus familiares e amigos pela precoce partida”, afirmou a presidente do TJRS e desembargadora, Iris Helena Medeiros Nogueira.

Mestre e Doutor na área de Responsabilidade Civil, foi servidor do TJRS, do TRE-RS e promotor de Justiça. "Gosto do que faço, a minha missão de vida é dedicar-me ao Judiciário": a frase foi citada pelo Ministro Sanseverino em 2010 em uma entrevista para o site do TJRS sobre a indicação do seu nome para compor a lista tríplice do STJ.

Velório

O velório do magistrado ocorre neste domingo na capela do Cemitério São José, no Crematório Metropolitano de Porto Alegre, na avenida Oscar Pereira, 584, bairro Azenha. Na segunda-feira, o velório prosseguirá a partir das 7h30min, no auditório do Crematório Metropolitano. A cerimônia de despedida está prevista para as 15h. O ministro deixa a esposa, Maria do Carmo Stenzel Sanseverino, e os filhos Luíza e Gustavo.