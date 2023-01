Agronegócio brasileiro exportou 159,09 bilhões de dólares em 2022

publicidade

Turbinadas pela valorização das commodities agrícolas no mercado internacional, as exportações do agronegócio brasileiro somaram 159,09 bilhões de dólares em 2022, o que corresponde a um aumento de 32% sobre as receitas do ano anterior. No período, o volume embarcado cresceu 8,1%, e o índice de preços dos produtos exportados pelo setor teve um avanço de 22,1% na mesma base de comparação. Com esse desempenho, as vendas externas do agronegócio representaram 47,6% do total enviado ao mundo pelo Brasil no ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (18) pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do Ministério da Agricultura e Pecuária.

De acordo com a pasta, o crescimento dos embarques de produtos agropecuários refletiu o aumento da safra de grãos 2021/2022, que alcançou 271,4 milhões de toneladas. Milho e soja foram as principais culturas, com quase 113 milhões de toneladas e 126 milhões de toneladas enviadas, respectivamente. Os setores exportadores que se destacaram de janeiro e dezembro de 2022 foram o complexo soja (60,95 bilhões de dólares, 38,3% do total); carnes (25,67 bilhões de dólares, participação de 16,1%); produtos florestais (16,49 bilhões de dólares, 10,4%); cereais, farinhas e preparações (14,46 bilhões de dólares, 9,1%) e o complexo sucroalcooleiro (12,79 bilhões de dólares, 8%).

No Rio Grande do Sul, a receita das exportações do agronegócio chegou a 15,6 bilhões de dólares em 2022, um aumento de 3% em relação ao ano anterior. Em volume, o setor embarcou 21,5 milhões de toneladas, o que indica uma queda de 16% na comparação entre os dois períodos, de acordo com o Relatório de Comércio Exterior do Agronegócio do RS, divulgado pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul) na terça-feira (17).

Em nota, a assessoria econômica da entidade observa que o ano passado foi marcado pela redução nas exportações de soja em grão, em razão das perdas de safra causadas pela estiagem no Estado. Entre os itens exportados, o destaque do ano foi o trigo, cujas vendas somaram 933,4 milhões de dólares – quase o dobro da receita obtida com embarques de arroz, produto mais tradicional e estabelecido. O resultado, aponta a Farsul, indica que há potencial de crescimento para o cereal. "Destacamos o nosso programa voltado para este setor, o Duas Safras, que vem estimulando a produção de trigo no RS", diz o relatório.