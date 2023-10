Clima favorável permite avanço na implantação de culturas de verão no Estado

publicidade

A implantação das lavouras de soja e milho avançou no Estado na última semana. Conforme o Informativo Conjuntural da Emater/RS-Ascar divulgado quinta-feira, a semeadura do milho atingiu 75% da área projetada, de 817,5 mil hectares, com 93% das lavouras em estágio de germinação e desenvolvimento vegetativo e 7% em floração. Conforme o boletim, o desenvolvimento da cultura é bom na maioria das lavouras, favorecido pelas boas condições climáticas. Nas áreas destinadas à soja, o plantio avançou de forma mais significativa no Sul do Estado em razão de condições de solo favoráveis, mas em percentuais ainda incipientes. Na parte Norte do Estado, a implantação ocorreu em momentos de clima propício para a entrada nas lavouras e preparo das áreas. A estimativa inicial para soja na safra 2023/2024 é de 6,74 milhões de hectares.

Nas lavouras de milho na Fronteira Oeste, a Emater/RS-Ascar reporta relatos de ataques de lagarta-do-cartucho, inclusive nos híbridos com diferentes biotecnologias de resistência, sendo necessária a utilização de inseticidas para controle. Os produtores monitoram o desenvolvimento das lavouras após aplicações de fertilizantes em cobertura, os quais têm risco considerável de perdas devido às fortes chuvas registradas no período, principalmente em áreas em declive e com solo pouco estruturado. A última semana foi marcada por maior incidência de luz solar, favorecendo o rápido crescimento e o desenvolvimento vigoroso das plantas. Produtores aproveitaram o período para aplicar fertilizantes nitrogenados nas áreas tecnicamente apropriadas, bem como herbicidas, visando ao controle de ervas daninhas.

A maior para a soja está na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Bagé, na qual estão previstos 1,09 milhão de hectares de um total de 6,74 milhões de hectares no Estado. Na Campanha, o retorno de volumes expressivos de chuva, após 20 dias de tempo seco, foi benéfico para as lavouras em que os produtores tiveram dificuldades para fazer o preparo de solo com grade devido aos baixos níveis de umidade no solo.

Veja Também