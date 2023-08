Experiente médico veterinário destaca a qualidade dos animais que serão julgados na Expointer

publicidade

Ocorreu neste sábado, no primeiro dia da 46ª edição da Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o julgamento de admissão dos animais. Nele, uma comissão de veterinários, zootecnistas e técnicos agrícolas da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e técnicos das associações de raças verificam a identidade do animal, tatuagem, dentição, documentação de laudos de exame andrológico (para os machos) e de gestação (para as fêmeas), peso, comprimento, perímetro torácico e algumas outras medidas específicas das raças.

“A partir desses dados, geramos a planilha de julgamento, que vai auxiliar o juiz a ter dados para a classificação”, diz o médico veterinário e fiscal da secretaria, Antônio Valente.

Com a experiência de quem já participou em 16 edições da Expointer, na área de zootecnia da Expointer, Valente se disse surpreso com a qualidade dos animais que passaram pelas medições neste sábado. “Desde a chegada dos animais, eu comecei notar e a gente comprovou mais detalhadamente aqui na admissão a qualidade dos animais que vão ser expostos para os jurados”, completou.

Entre as raças que passaram pela baia onde as medidas são tiradas e, posteriormente, pela balança, neste sábado, estão: Caracu, Devon, Hereford, Polled Hereford, Braford, Simental e o Simbrasil entre outros. No domingo, passarão pela admissão os zebuínos, a raça Charolês e Angus.

Os animais são pesados e especialistas realizam medições, antes da admissão - Foto: Fabiano do Amaral

O proprietário da Estância Santa Gertrudes, de Sant'Ana do Livramento, Walter Marques Neto, trouxe seis animais em categorias diferentes para a Expointer, sendo todas fêmeas. Duas novilhas, uma vaca com cria e duas terneiras.

“A expectativa na Expointer é sempre grande. É aqui na Admissão que saem todas as medidas e, a partir daqui, é onde temos uma noção de como a gente pode andar no julgamento”, revelou Walter antes de ter dois animais no setor da admissão. “Na Expointer é sempre concorrida, mas estamos com pensamento positivo e acreditando bastante na qualidade dos nossos animais, mas sempre respeitando os demais”, concluiu.

Os julgamentos começam no domingo, com a raça Santa Gertrudis, e continuam na segunda-feira. Na sexta-feira, ocorre o desfile dos Grandes Campeões da feira, onde são expostos os animais de maior destaque da Expointer.

