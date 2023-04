Secretaria da Agricultura libera R$ 850 mil em recursos para o Fundomate

publicidade

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) liberou R$ 850 mil em recursos do Fundo de Desenvolvimento e Inovação da Cadeia Produtiva da Erva-Mate do Estado (Fundomate) por meio de assinatura de termo de parceria com o Instituto Brasileiro da Erva-Mate (Ibramate) nesta sexta-feira (25). Com vigência de um ano e pago em duas parcelas semestrais ao Ibramate, o montante vai ser destinado a ações de fortalecimento de organizações do setor no Estado; promoção e comunicação; consultorias técnicas e estudos setoriais; pesquisa; desenvolvimento de equipamentos; e eventos oficiais ligados ao setor da erva-mate.

“O governo do Estado visa possibilitar a ampliação de mercados e melhorar a qualidade daquilo que produzimos e industrializados aqui no Rio Grande do Sul. Esse termo garante a um cultivo que é tão importante, tão histórico e cultural, mas em especial porque a cultura da erva-mate é uma cadeia que sustenta boa parte da agricultura familiar”, disse o secretário da Agricultura, Giovani Feltes, em nota. O presidente do Ibramate, Alberto Tomelero, também reforçou a importância do fundo. "Um recurso importante nas demandas e aprimoramento do nosso mercado, no desenvolvimento de novas pesquisas, de novos equipamentos, na presença institucional do setor em diferentes eventos e feiras, de negócios à gastronomia, bem como, na realização de cursos de boas práticas, de poda e colheita, beneficiamento, entre outras atividades. E também, dando continuidade ao desenvolvimento de projetos específicos em cada um dos cinco polos ervateiros do Estado", afirmou.

