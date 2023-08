Aportes em modais de transporte

publicidade

Sem dúvida, muito do desenvolvimento de uma nação depende de sua infraestrutura, de sua logística e de capacidade de armazenamento. Nesse sentido, o transporte representa uma variável decisiva, pois boa parte do custo de produção estará atrelado a ele. É por isso que vem em boa hora a informação de que o governo federal está lançando o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), tornado público na sexta-feira. A iniciativa prevê mais de 302 empreendimentos rodoviários e ferroviários entre obras públicas e concessões à iniciativa privada. O montante previsto para rodovias e ferrovias é de R$ 280 bilhões, sendo R$ 79 bilhões em recursos vinculados ao Orçamento Geral da União e R$ 201 bilhões oriundos de investimentos privados.

Não é de hoje que se sabe que as estradas do país estão em grande parcela sucateadas, ocasionando custos excessivos, como na manutenção dos veículos, na perda de parte da carga, principalmente quando é de grãos e gasto a mais com combustível. Por outro lado, as ferrovias estão com aproveitamento aquém do potencial do Brasil, sendo que sua otimização de uso permite carregar muito mais produtos, diminuindo os valores despendidos para tais operações e também contribuindo para desafogar as perigosas vias de rodagem do território nacional.

Não restam dúvidas de que o país tem pressa de retomar o crescimento para gerar emprego e renda dignos para sua população. Para tanto, é preciso realizar os aportes necessários e ofertar crédito a juros compatíveis com o bolso dos tomadores, que assim poderão, dependendo do seu tamanho, pagar contas ou mesmo apostar naquele empreendimento há tanto tempo sonhado ou até fazer uma reforma ou uma expansão de negócios. Assim, é fundamental que todos os modais, rodoviário, ferroviário, aéreo e hidroviário, estejam funcionando e integrados entre si. Somente dessa maneira poderemos aquecer o mercado interno e gerar divisas amealhadas no comércio exterior.