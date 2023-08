Atuação conjunta contra o crime

publicidade

Não é de hoje que as organizações criminosas tentam se aproveitar de limitações territoriais e de atribuições institucionais mais voltadas para o seu ente federado a serem observadas pelas forças policiais. Isso vale não apenas para estados limítrofes como também para fronteiras internacionais, em que os meliantes buscam levar vantagem por conta de regramentos que eles consideram favoráveis. É assim, por exemplo, que o autor do crime numa cidade da fronteira pode se evadir para o Uruguai e precisará de toda uma via diplomática para ser extraditado. Entre estados, eles podem ser beneficiados pela inexistência de um cadastro comum de criminosos, podendo lograr mais facilmente a liberação em caso de serem presos. Mas isso pode estar mudando, a julgar por alguns casos de ações integradas entre as autoridades.

Um caso dessa natureza está na recente ação conjunta entre policiais gaúchos e cearenses para investigar e prender um grupo que dava o golpe do empréstimo na rede mundial de computadores, fazendo vítimas em todo o país. A apuração começou quando uma servidora pública da cidade de Juazeiro do Norte (CE) procurou a Delegacia de Polícia porque foi enganada com uma falsa portabilidade do crédito. A operação financeira que seria empregada para quitar dívidas anteriores acabou no bolso dos delinquentes. Grande parte deles era da cidade de Canoas e da região metropolitana de Porto Alegre. Com a participação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), houve o cumprimento de 37 ordens judiciais, com 19 mandados de busca e apreensão e 18 de prisão preventiva. Até o fim da semana passada, cerca de uma dezena de pessoas já haviam sido capturadas.

Com o advento das redes sociais, muitos delitos estão sendo cometidos on-line, sem que haja uma região específica. Todavia, a par disso, as Polícias Civis e as Polícias Militares também estão se aperfeiçoando para enfrentar tais ilícitos. A integração é uma arma altamente eficiente para fazer frente ao crime organizado.