Boa nutrição como índice de cidadania

Já está bem assentada entre nós a ideia de que uma alimentação saudável é uma maneira muito eficiente de prevenir doenças. A nutrição funciona como um anteparo contra malefícios que possam afetar a saúde individual e bons hábitos ajudam a manter o corpo com uma boa imunidade. Em parte, somos também aquilo que ingerimos e é por isso que determinados vícios, como o do cigarro, acabam por causar danos em potencial para seus usuários, muitas vezes irreversíveis quando constatados em lapso temporal avançado.

No tocante à ingestão de alimentos, um estudo realizado pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da Universidade de São Paulo (USP) aponta que os alimentos na mesa dos brasileiros não refletem biodiversidade do país e das suas várias regiões. Aduz que mesmo nos casos em que as pessoas têm acesso a esses itens com o mínimo de quantidade, a qualidade deixa a desejar em termos de calorias e de nutrientes. É o caso das verduras e legumes, que são preteridos em face de produtos multiprocessados. Outrossim, o fato de haver preferência pela monocultura, com privilégios para determinadas culturas, faz com que as áreas de plantio de hortaliças e de frutas sejam menos utilizadas, diminuindo a oferta e aumentando o custo final aos consumidores.

É preciso agir para mudar a mentalidade atual em torno do consumo alimentar. A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica quatrocentos gramas diários de alimentos oriundos da biodiversidade local em cinco ou mais dias da semana. Os brasileiros, contudo, consomem 108,67 g/per capita/dia, muito aquém do recomendado. Urge realizar atividades e campanhas de esclarecimentos, bem como incrementar convênios com os agricultores familiares para expandir a produção, que deve ser carreada para as comunidades e para as escolas. Muitas enfermidades poderiam ser evitadas com cuidados básicos ao longo da vida, entre eles, uma criteriosa seleção do que comemos diariamente.