Efeitos colaterais das guerras

O Hezbollah, grupo terrorista que atua no Líbano, já se juntou ao Hamas no conflito com Israel. Os Estados Unidos temem uma escalada nesse conflito e um possível envolvimento direto do Irã. O planeta, portanto, está em um momento muito tumultuado. Além da guerra entre Rússia e Ucrânia e o conflito entre Hamas e Israel, há outras guerras em andamento: a da Síria e a civil no Iêmen, além do conflito Azerbaijão x Armênia, em Nagorno-Karabakh. Mesmo que distantes geograficamente, esses conflitos acabam tendo efeitos colaterais em todo o planeta.

Os conflitos também podem ter repercussões significativas no mercado financeiro, de acordo com os especialistas. Quais os impactos econômicos para o mundo e até para o Brasil? Apesar de o impacto inicial não ser tão direto, os efeitos do conflito no preço do petróleo tendem a afetar o custo de produção de fertilizantes e diretamente consequências para o agro brasileiro. O Brasil importa insumos para fertilizantes de Israel e tecnologia agrícola, e o país do Oriente Médio compra do Brasil carne bovina e de frango.

Esses efeitos poderão ser maiores ou menores a depender do quanto o conflito vai se alastrar para outros países do Oriente Médio. Arábia Saudita e Irã têm um papel importante nesse cenário de guerra. O movimento dessas nações e o envolvimento delas no conflito poderá trazer prejuízos ao fornecimento de petróleo, elevando preços dos combustíveis no curto prazo. Na relação comercial com Israel, o Brasil mais compra do que vende. Se o conflito perdurar, o Brasil terá que importar fertilizantes, defensivos agrícolas e insumos em outros lugares. E qual o impacto econômico que o conflito terá no planeta e no Brasil? O primeiro é a disparada do preço do petróleo se outros países exportadores envolverem-se nessa guerra do Hamas com Israel. Esse aumento pode fazer disparar a inflação no Brasil, mas dependerá de quanto tempo vai durar o conflito. Pelo que se observa, guerras geram efeitos colaterais diretos e indiretos em todos.