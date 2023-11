Estradas demandam mais investimentos

publicidade

Como se sabe, a logística para transportar e armazenar a produção do país representa um ponto importante para o seu desenvolvimento econômico, pois não adianta apenas uma capacidade produtiva boa se não houver um escoamento adequado daquilo que é produzido para aquecer o mercado interno e chegar aos locais de exportação, como portos e aeroportos. Nesse sentido, ter uma malha rodoviária adequada é um requisito essencial nesse processo, sem falar que uma boa situação das estradas ajuda a evitar acidentes, que são responsáveis por milhares de mortos e de feridos devido a essa infraestrutura deficiente.

É por isso que levantamentos periódicos do panorama das nossas estradas se tornam uma questão estratégica para demandar recursos, públicos e privados, para melhorar esse cenário. O mais recente veio à tona por obra da Confederação Nacional dos Transportes (CNT). Ele indica que 67,5% das rodovias brasileiras são de extensão classificada como regular, ruim ou péssima, enquanto apenas 32,5% foram classificadas como ótimas ou boas. Os números integram a 26<SC120,170> edição da Pesquisa CNT de Rodovias, divulgada nesta quarta-feira. O trabalho mostra que é preciso investir com prioridade para eliminar 2.684 pontos críticos. São 207 quedas de barreiras, cinco pontes caídas, 504 erosões nas pistas, 1.803 unidades de coleta com buracos grandes, 67 pontes estreitas e 62 outros tipos de obstáculos que atravancam a fluidez viária.

Esses alertas devem servir para que as autoridades realizem um planejamento para sanar tais óbices e apostar em novos modais relevantes para dotar a economia da competitividade necessária para disputar o acirrado mercado global. Urge investir em ferrovias, hidrovias e aerovias, a par das melhorias necessárias dos milhares de quilômetros de estradas no mapa do país, muitas em situações precárias. Quem viaja precisa ter mais segurança e quem produz tem de confiar que conseguirá vender e entregar o prometido em tempo hábil e com um custo-benefício compatível.