Já começou mais um Outubro Rosa

Há algum tempo, foram escolhidas cores para identificar campanhas mensais de saúde. O calendário colorido das enfermidades surgiu com o objetivo de conscientizar a população sobre o perigo de algumas doenças e incentivar a prevenção e o tratamento delas. O primeiro mês do calendário colorido é o Janeiro Branco e dá destaque a uma campanha importante: promoção da saúde mental. E assim como o mês passado foi o Setembro Amarelo e o próximo será o Novembro Azul, agora já estamos vivendo o Outubro Rosa, que neste ano tem como tema “Olhar além de si mesmo”.

A cor rosa foi escolhida para este mês porque a data 27 de outubro é o Dia Nacional de Luta Contra o Câncer de Mama. Esse dia, celebrado anualmente, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Previsto em lei desde 2018, o Outubro Rosa tem como objetivo divulgar informações sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. O câncer na região mamária, por sua vez, é um dos que mais atinge mulheres no mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos.

A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) é que entre este ano até 2025 sejam diagnosticados quase 74 mil novos casos de câncer de mama no país, e que a doença cause 18 mil mortes. A média de idade das mulheres com a doença é de 53 anos. A incidência é maior nas regiões Sul e Sudeste. Como prevenção é sempre a melhor opção, a ênfase do Outubro Rosa é o incentivo às mulheres para fazerem os exames das mamas. Um estudo do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica) ouviu 14 mil mulheres e mostra que ainda há um grande desconhecimento do assunto. Conforme o levantamento, 60% das mulheres ouvidas acreditam que a principal medida para a detecção precoce do câncer de mama é o autoexame. Mas não é. O recomendável é a realização periódica da mamografia.