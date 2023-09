Melhores condições para quitar dívidas

publicidade

O país sempre teve e continua a ter pressa quando o assunto é educação e formação de mão de obra para a necessária prestação de serviços em todas as áreas pertinentes ao seu desenvolvimento social e econômico. Neste sentido, a inclusão massiva de estudantes em cursos técnicos e superiores é medida que nunca pode ser deixada de lado, sob pena de faltarem os profissionais que a coletividade demanda no seu cotidiano. Nesse sentido, urgem programas de incentivo para que, principalmente, os jovens possam estudar e atuar em uma carreira que seja importante para si e para todos aqueles que estejam no seu entorno, notadamente para demandá-los em atividades variadas, como em saúde, ensino, saneamento, transporte, infraestrutura, segurança, entre outras.

Dessa forma, é essencial que se garanta a permanência desse alunado estudando nas universidades que lhes ofertam os conteúdos e a preparação necessários. Uma das ferramentas para tanto é o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), um programa do governo federal que oferece financiamento para matriculados em instituições de graduação do ensino superior privadas. A meta é auxiliar aqueles sem condições financeiras de adimplir com as mensalidades. É por isso que vem em boa hora a aprovação, na Câmara dos Deputados, de um projeto de lei estipulando condições especiais para pagamento das dívidas por parte dos universitários endividados. Pelo texto aprovado, os inadimplentes poderão ter descontos de 12% a 99% do valor principal a depender do tempo do débito e das condições financeiras, com possibilidade ainda de parcelamentos em até 150 vezes. Haverá condições especiais para os inscritos no CadÚnico ou que hajam recebido benefícios do Auxílio Emergencial 2021. A proposição segue agora para o Senado Federal.

Nunca é demais lembrar que uma grande nação se faz com maciços aportes em educação. Cada iniciativa que aponte para essa finalidade deve ser implementada sem tardança e com a prioridade devida.