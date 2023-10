O exemplo da Fase aos jovens

publicidade

As páginas da reportagem policial informam aos leitores sobre os caminhos percorridos pelos sistemas de segurança no combate diuturno do crime comum às organizações criminosas. Também tratam sobre os esforços das autoridades no sentido de capacitar as polícias que realizam as funções de proteger, investigar e reprimir as atividades ilegais. No entanto, as mesmas páginas também revelam o caráter pedagógico e educativo de organizações voltadas à recuperação de crianças e adolescentes como o Centro de Convivência e Profissionalização, Ceconp, da Fundação de Atendimento Sócio-educativo (Fase/RS).

Durante a reinauguração da Ceconp, há uma semana, Christian Alisson Maciel dos Santos, 24 anos, ex-aluno da Fase, atestou o caráter pedagógico e educativo do centro. No período de sete meses em que ficou internado na instituição, em 2017, fez diversas oficinas de gastronomia, percussão, entre outras até encontrar a profissão que decidiu seguir tornando-se um artesão metalúrgico e depois proprietário de uma empresa do segmento. A Fase, conforme o presidente da fundação, tem a missão de transformar a vida dos socioeducandos, qualificando-os. A formação profissional é um dos instrumentos importantes para a recuperação.

A Fase, criada com uma concepção de atendimento que atende aos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, instituído na década de 1990, afastou-se do modelo correcional-repressivo que orientava a política do bem-estar do menor, no país, provocando o fim da conhecida Fundação do Bem-Estar do Menor, a Febem. Um dos avanços significativos trazidos pelo ECA foi justamente a distinção entre o tratamento dispensado a crianças e adolescentes autores de atos infracionais. Na Fase são desenvolvidos programas de capacitação, cultura, arte e esporte no Centro de Convivência e Profissionalização, referência no processo de capacitação e profissionalização, que se tornou um exemplo para a reinserção dos jovens no mercado de trabalho.