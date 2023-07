Oportuna campanha de prevenção

publicidade

O advento do inverno costuma ser um período em que ocorrem muitos acidentes em torno da rede elétrica e das conexões internas dos usuários em suas residências. Pensando nisso, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) houve por bem antecipar para este mês o início da 17ª Campanha Nacional de Segurança para a Prevenção de Acidentes com a Rede Elétrica, que geralmente ocorre em agosto. Conforme os dados divulgados pela Abradee, em 2022 foram registrados 756 incidentes envolvendo a fiação, sendo 270 deles fatais. Na comparação com o ano anterior, foram 35 mortes a menos, enquanto o número total de acidentes teve um recuo de 80 registros. Mesmo assim, o montante é considerado alto e é necessário que medidas sejam tomadas no sentido de esclarecer os usuários sobre o correto uso do serviço, sem que se exponham desnecessariamente a situações de perigo que possam ocasionar perdas materiais e danos à integridade física e psicológica dos moradores em locais com risco.

Muitas das ocorrências danosas estão ligadas a condutas marcadas pela imprudência, negligência ou imperícia de quem dá azo à possibilidade de que alguma tragédia ocorra. Isso pode ocorrer de várias maneiras, como em uma ligação clandestina, o popular gato, no uso de aquecedores sem os devidos cuidados, no superaquecimento de equipamentos, na falta do devido aterramento elétrico, na colocação de fios incompatíveis com a eletricidade disponibilizada, no manejo descuidado em pequenos reparos, no uso de vasilhames com líquidos inflamáveis, na ausência de manutenção, entre outros casos.

Um ponto muito importante da iniciativa, que tem como slogan “Se ligue! Entre a vida e a sorte, escolha viver com segurança”, é desconstituir a ideia de que acidentes só acontecem com os outros. A cautela é um item imprescindível para quem lida com a malha energizada. Muitas tragédias individuais e coletivas podem ser evitadas se as regras de manuseio forem corretamente observadas. Para o bem de todos.