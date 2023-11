Uma doença grave a ser enfrentada

publicidade

De acordo com um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), quase meio milhão de brasileiros foram internados visando ao tratamento de tromboses venosas entre janeiro de 2012 e agosto de 2023. Esse número expressivo lança um alerta para uma doença que costuma ter sérias repercussões no dia a dia dos afetados por ela, podendo, inclusive, levar à morte. Considerando-se a possibilidade de haver notificações não feitas, o montante de pessoas com tal enfermidade pode ser bem maior, sendo que a realização de diagnósticos para sua prevenção é vital, bem como o encaminhamento dos casos confirmados para o devido atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).



A trombose venosa se caracteriza pela formação de coágulos no interior das veias, criando obstáculos para o fluxo natural da corrente sanguínea, muito comum nos membros inferiores, mas podendo também afetar coração e pulmão. Pode causar manchas arroxeadas ou de tom vermelho nas regiões acometidas, as quais costumam vir acompanhadas de uma sensação de desconforto, dor e inchaço. Quando formada numa veia profunda, é denominada trombose venosa profunda e, se ocorrer numa veia superficial, recebe a denominação de tromboflebite superficial. Entre os fatores de risco para a patologia, estão inseridos o hábito de fumar e a vida sedentária. Urge afastar o mito de que esse mal atinge apenas pessoas da terceira idade. Não há uma única faixa etária para ser considerada grupo de risco.

Como é comum em todos os males que afetam a saúde individual, os diagnósticos antecipados são fundamentais. Por isso, é preciso manter o hábito de realizar exames rotineiros e procurar ajuda aos primeiros sinais sintomáticos de uma eventual trombose. Urge aproveitar o acesso proporcionado pelo SUS para garantir que a intervenção adequada possa ser realizada em tempo hábil. A vida com saúde é um bem imensurável.