Alta histórica do dólar no Brasil: razões, consequências e projeções

O dólar comercial intensificou o movimento de alta na sessão desta terça-feira e fechou o dia cotado a R$ 4,2394, alta de 0,63%. A moeda americana registrou novas máximas intradiárias, chegando aos R$ 4,2771, forçando o Banco Central com a venda de dólares no mercado à vista. Apesar do pico, é enganoso dizer que a moeda tenha atingido seu valor mais alto desde a criação do Plano Real. Levando em conta a inflação nos EUA e no Brasil, o pico do dólar pós Plano Real ocorreu no fim do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em de outubro de 2002. Para entender a alta da cotação, seus impactos e projeções, conversamos com professor do curso de ciências econômicas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Adalmir Marquetti. Apresentação de Eric Raupp.

