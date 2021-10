Missão governamental na Europa: o que de concreto foi firmado para o RS?

publicidade

A missão governamental gaúcha na Espanha e França, que ocorreu na semana passada, resultou em acordos e negócios firmados para Porto Alegre e ao Rio Grande do Sul. Alguns deles com desdobramento para os próximos dias. Para explicar o que de concreto foi firmado na agenda internacional, o Direto ao Ponto conversou com a Mauren Xavier, jornalista do Correio ao Povo que acompanhou a comitiva na Europa.

Ouça: