Tudo ou nada: governo do RS só tem mais uma sessão na Assembleia para votar proposta para o ICMS

publicidade

Depois de diversas alterações e três adiamentos em uma mesma semana, o projeto de reforma tributária enviado para a Assembleia Legislativa do Rio Grande de do Sul será votado na última sessão de 2020, marcada para a próxima terça-feira. Será a última oportunidade do governo gaúcho aprovar a extensão da majoração das alíquotas do ICMS, uma vez que a Casa entre em recesso na quarta-feira e retorna somente em 2021. E os índices vencem em dezembro. Ou seja, é tudo ou nada para o projeto do Executivo encabeçado por Eduardo Leite.

O Direto Ao Ponto conversa com a editora de política do Correio do Povo, Mauren Xavier, sobre as perspectivas de votação, os motivos do projeto não avançar e as dificuldades que o governo tem enfrentando.

Ouça: