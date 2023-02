Após temporal, sol reaparece no RS ainda sob ameaça de novas pancadas de chuva

publicidade

Após o temporal, a quarta-feira começa com chuva ainda em suas primeiras horas em vários pontos das Metade Norte e Leste do Rio Grande do Sul, mas no decorrer do dia a nebulosidade diminui e o sol aparece com nuvens na maioria das localidades. O tempo, contudo, não firma e com o aquecimento pancadas isoladas de chuva vão ocorrer da tarde pra noite em setores das Metades Norte e Leste.

O aparecimento do sol permitirá que a temperatura se eleve e faça calor, já que ar quente segue sobre o estado. Não se espera calor extremo como nos últimos dias, mas a tarde será quente e abafada. O calor mais intenso vai ocorrer no Oeste. Em Porto Alegre, o dia será de sol e chuva. A mínima é de 23°C e a máxima de 33°C.

Depois de uma sequência de dias quentes, o RS viveu uma terça-feira de alívio. Fortes pancadas de chuva auxiliaram na redução das temperaturas em todo o território gaúcho. Durante a tarde, na frente da Prefeitura da Capital, o termômetro apontava 27°C na faixa das 16h15min. Mais cedo, às 13h, as marcas eram de 39°C. Uma redução de 12°C em apenas três horas na cidade.

Pela contundência das precipitações alguns transtornos foram constatados e marcas expressivas identificadas. Ventos de até 100 km/h ingressam no RS pela Fronteira Oeste. O cenário fez com que a temperatura caísse em até 10 ºC em algumas partes do Estado, conforme a MetSul. No sábado, o calor na região era acima de 40 ºC. Medições por satélite indicaram que a temperatura no solo passou dos 50ºC. No final do dia, em Lajeado, três pessoas precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros em um alagamento causado pelas fortes chuvas.

Mínimas e máximas nesta quarta-feira no RS:

Caxias do Sul 19°C / 26°C

Capão 22°C / 28°C

Santa Cruz do Sul 23°C / 35°C

Santa Maria 22°C / 35°C

Vacaria 17°C / 23°C

Passo Fundo 21°C /28°C