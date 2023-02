Temporais com ventos de até 100 km/h ingressam no RS

publicidade

Tempestades com ventos de até 100 km/h ingressaram no Rio Grande do Sul pela Fronteira Oeste na tarde desta terça-feira. O cenário fez com que a temperatura caísse em até 10 ºC em algumas partes do Estado, conforme a MetSul. No sábado, o calor na região era acima de 40 ºC. Medições por satélite indicaram que a temperatura no solo passou dos 50ºC.

Vídeos publicados em redes sociais mostram que o vendaval levantou uma nuvem de poeira em cidades da região, onde o solo está muito seco por ser a região mais castigada pela estiagem. A estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia em Quaraí registrou vento de 98 km/h. Em Livramento, o vento bateu em 83 km/h. Já em Uruguaiana houve rajadas de até 103 km/h no Aeroporto Rubem Berta.

TEMPO | Vendaval na fronteira de Artigas (Uruguai) e Quaraí (Brasil), no Oeste do Rio Grande do Sul. Vídeo via NN TV. Vento levantou muita poeira com o solo ressecado. pic.twitter.com/78ZbOGs5Uk — MetSul.com (@metsul) February 14, 2023

TEMPO | Temporal chegou com vendo acima de 80 km/h em Livramento, na fronteira com o Uruguai. Vídeo de Anderson Alves. Acompanhe a chuva em https://t.co/dg3y658hIl e os raios em https://t.co/JSCib3FUN7. pic.twitter.com/i1xlPmCELM — MetSul.com (@metsul) February 14, 2023

Nas próximas horas, conforme a MetSul, a instabilidade avança pelo Rio Grande do Sul com chuva e temporais em todas as regiões. Em algumas cidades mais ao Norte gaúcho, a instabilidade somente chegará no fim do dia ou nas primeiras horas da quarta. Na região de Porto Alegre e área Metropolitana, o período de maior risco é na noite desta terça.

