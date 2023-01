Paleta Atlântida tem público de cerca de 40 mil e assa 20 toneladas de carne na praia

publicidade

Ainda não foi desta vez que o Paleta Atlântida entrou para o Guinness como o maior churrasco do mundo, mas o evento realizado na praia homônima neste sábado cumpriu o seu dever ao atender o desejo dos amantes de carne. A edição 2023 teve 1.485 assadores simultâneos, responsáveis por assar 20 toneladas do produto. Cerca de 40 mil pessoas circularam pela churrascada no Litoral Norte.

A administração do Paleta Atlântida explicou que o ingresso no Guinness não foi possível porque 1.660 assadores entraram na tentativa do Paleta, mas 175 foram desqualificados pela organização. Conforme o próprio Guinness, existe um critério que indica que se 10% fossem descartados, o recorde não poderia ser computado. O número de desqualificações foi superior à porcentagem estabelecida pela publicação.

Confraternização e carne para todos os gostos

Apesar disso, o evento foi considerado um sucesso pelas pessoas que estiveram na beira de Atlântida. O assador Daniel Guizzardi era o símbolo da alegria neste sábado, durante o Paleta Atlântida, no balneário no litoral norte. Em seu primeiro ano participando da festa, ele ficou responsável por preparar dois cordeiros e um costelão, que alimentaram 80 pessoas.

“Isto aqui é fenomenal”, disse Daniel, morador de Montenegro. “Todo gaúcho, ops, 99% dos gaúchos são apaixonados por carne”, brincou ele, lembrando dos vegetarianos e veganos. O assador acrescentou que o churrasco é uma grande confraternização entre amigos. “Mas precisa ter alguém para pilotar os espetos, e neste caso, eu entro na história”, disparou. Daniel lembrou ter começado a fazer churrasco junto com a família na adolescência. “E virou uma paixão. Adoro fazer churrasco”, garantiu.

Já Diego Arigony se organizou este ano para comparecer ao Paleta Atlântida. Natural de Estância Velha, ele já queria ter vindo em 2022, mas problemas alheios a sua vontade o impediram. “Agora me organizei, deu tudo certo. Encaixou certinho”, comemorou. Diego disse que tudo estava muito “show”.

“A estrutura muito boa, gente bonita. E o dia ajudou muito. Sol, calor, nenhum sinal de chuva. Cheguei aqui antes de o Paleta ter começado, e pretendo ficar até o final”, acrescentou o jovem, que contou estar acompanhando muitas das atrações proporcionadas pela organização. “Já fui nos eventos esportivos, vou aos shows. Enfim, ficar até o final”, garantiu. “E consegui comer minha carne preferida, um bom pedaço de costela”, vibrou.

Além da variedade de churrascos em seus mais de dois quilômetros de extensão, o evento propiciou aos visitantes vários shows musicais, de mágica. E também houve espaço para a realização de jogos de futebol, futevôlei, Beach tênis, entre outros.

A Paleta Atlântida surpreendeu e muito o presidente do Grupo Record RS, Gustavo Paulus, que esteve prestigiando o evento ao lado de outros diretores da emissora, no estande da empresa. "Olha, estou surpreso com o sucesso da festa. Já havia ouvido falar, mas assim presente, a gente fica feliz pela magnitude", afirmou o dirigente da emissora. "Sou curitibano, mas fazer churrasco na beira do mar deixa claro a brasilidade de nosso povo" , vibrou ele.

