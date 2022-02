Veranistas aproveitam mais um dia ensolarado em Tramandaí

publicidade

Se, por um lado, as poucas chuvas são uma preocupação para o meio ambiente e para a economia do Estado, por outro, não há como negar que têm garantido belos dias para quem tem a possibilidade de aproveitar o verão à beira-mar. Os veranistas do Litoral Norte gaúcho que o digam. Nesta sexta-feira, mais um dia ensolarado fez a alegria à beira-mar em Tramandaí.

As nuvens eram escassas e a temperatura ficava perto dos 26 graus, com a sensação térmica amenizada pelo vento que corria mais forte perto do oceano. Dentro do mar, mais uma vez, condições boas para um mergulho, com ondulações baixas.

Para o fim de semana, novamente os veranistas serão premiados pelo clima. A previsão é de dias de sol no sábado e no domingo, com temperatura perto dos 30 graus. Somente na segundas-feiras há previsão de nuvens e, na terça, de chuva.

Veja Também