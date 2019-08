Brasil divulga filmes que disputam indicação ao Oscar

publicidade

Desta vez vai? Dois filmes brasileiros premiados em Cannes, em maio - Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que participou da competição, e A Vida Invisível (de Eurídice Gusmão), de Karim Aïnouz, da mostra Un Certain Regard -, estão entre os 12 inscritos, dez ficções e dois documentários, para concorrer à indicação, pelo Brasil, de seu candidato para o Oscar 2020 de melhor filme internacional, nova designação para o prêmio de melhor produção em língua estrangeira.

A lista da Secretaria do Audiovisual inclui três filmes dirigidos por mulheres - veja relação. Os nove restantes são realizados por homens. Dois estão em cartaz em São Paulo - Espero Tua (Re)Volta e Simonal.

O anúncio do escolhido será feito no dia 27, quando se reunirá a comissão que vai avaliar os concorrentes. É integrada, entre outros, pela diretora Anna Muylaert, pelas produtoras Sara Silveira e Vânia Catani, pelo crítico e curador Amir Labaki, do Festival É Tudo Verdade, e pela diretora artística do Festival do Rio, Ilda Santiago.

Nos últimos anos, tem sido uma constante. Os filmes escolhidos pela Academia têm tido o aval dos grandes festivais, e de Cannes especialmente. Este ano, o Brasil tem dois. Isso aumenta as chances? É o que veremos, se um deles for escolhido.

Veja a lista:

Bacurau, de Kleber Mendonça Filho

Los Silencios, de Beatriz Seigner

A Vida Invisível, de Karim Aïnouz Sócrates, de Alex Moratto

A Última Abolição, de Alice Gomes

A Voz do Silêncio, de André Ristum

Bio, de Carlos Gerbase

Legalidade, de Zeca Brito

Humberto Mauro, de André Di Mauro

Espero tua (re)volta, de Eliza Capai

Chorar de Rir, de Toniko Melo

Simonal, de Leonardo Domingue