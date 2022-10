Saiba como se localizar na Feira do Livro de Porto Alegre

publicidade

O coração da cidade, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre, irá abrigar, a partir dessa sexta-feira, dia 28, a 68ª edição da Feira do Livro. Esse evento já tradicional recebe um grande público e o local é de fácil acesso para quem vem de todos os cantos do Rio Grande do Sul e do Brasil, seja por transporte público ou particular. Há área azul para estacionamento, além de outras opções. Há bicicletários na área também. E o bom mesmo é caminhar pela Feira e seu entorno. Confira como se localizar na Praça da Alfândega e informações úteis para aproveitar ao máximo a festa literária.

Horários da Feira do Livro

• Área Geral das 12h30min às 20h. Ao todo, são 71 associados de volta às suas barracas, com dicas de leitura, descontos e saldos.

• Área Infantil e Juvenil das 10h às 20h. A área infantil e juvenil tem como objetivo central a formação de leitores e de mediadores de leitura. O agendamento escolar para a programação da primeira infância deve ser solicitado pelo e-mail agendamentoescolar@gmail.com.

Espaços que irão abrigar a programação da Feira do Livro

A programação da 68ª Feira do Livro é extensa. Do dia 28 de outubro ao dia 15 de novembro os públicos de todas as idades poderão usufruir de diversas atividades como, praça de autógrafos, oficinas, contações de histórias, atividades lúdicas para o público infantil, palestras e muito mais.

A programação está dispersa no seguintes locais:

• Auditório Barbosa Lessa (Espaço Força e Luz – Rua dos Andradas, 1223)

• Sala O Retrato (Espaço Força e Luz – Rua dos Andradas, 1223)

• Teatro Carlos Urbim (Rua Cassiano Nascimento, entre o Farol Santander e o Memorial do RS)

• Circo dos Mafagafos (Praça da Alfândega em frente ao Memorial do RS)

• Espaço Jovem Petrobras (Praça da Alfândega diante do MARGS)

• Sala Moacyr Scliar (Espaço Cultural dos Correios – Rua Sete de Setembro, 1020 – térreo, com entrada pela Travessa Sepúlveda)

• Auditório da Livraria Paulinas (Rua dos Andradas, 1212)

• Sala do Acervo de Referência em Literatura Infantil e Juvenil e Bebeteca da CRL (Espaço Força e Luz – Rua dos Andradas, 1223).

Autógrafos na Feira do Livro

Serão mais de 500 sessões de autógrafos nesta 68ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, contará com nomes como Lázaro Ramos, monja Coen, Letícia Wierzchowski, Noemi Jaffe e MV Bill. Confira os locais:

• Praça de Autógrafos Gerdau: sessões individuais (no meio da Praça da Alfândega)

• Praça de Autógrafos Coletivos: sessões coletivas (área entre o Memorial do RS e o MARGS)

Informações na Praça da Alfândega

O balcão de informações localizado na praça ajuda a encontrar bancas, livros e entender o que acontece na Feira.

Programação da 68ª Feira do Livro

O Correio do Povo está fazendo a cobertura sobre a Feira do Livro, você pode acessar a página criada especialmente para o evento aqui. Também, pode ser conferia no site oficial da Feira do Livro.