Com três gols de Neymar, PSG goleia em jogo retomado após ato contra racismo

O atacante brasileiro Neymar marcou três gols na vitória do Paris Saint-Germain por 5 a 1 sobre o turco Basaksehir, nesta quarta-feira, pela sexta e última rodada do Grupo H da Liga dos Campeões. Num jogo marcado por protestos após o episódio de racismo registrado na véspera, no qual o quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltescu, usou o termo "negro" para se referir a um membro da comissão técnica do time da Turquia. O incidente provocou a paralisação do duelo e posteriormente seu adiamento.

Neymar, que na véspera comandou ao lado do companheiro de equipe Mbappé e do atacante Demba Ba, do Basaksehir, a retirada dos jogadores de campo em sinal de desaprovação pela conduta do quarto árbitro, foi o protagonista da partida desta quarta, reiniciada aos 14 minutos, momento em que foi paralisada no dia anterior. O brasileiro abriu o placar na capital francesa marcando um golaço. Aos 21, recebeu um passe de Verratti e, depois de dar um giro, colocou a bola entre as pernas do marcador para finalizar no ângulo superior do gol dos visitantes.

Neymar voltou a balançar as redes aos 38, após contra-ataque puxado pelo compatriota Rafinha Alcântara, que tocou para Mbappé, que passou logo para Neymar ampliar com um chute rasteiro. Quatro minutos depois foi a vez de Mbappé fazer o dele, em cobrança de pênalti marcado após o lateral-esquerdo Bakker ser derrubado na área. O francês bateu no canto esquerdo e fez o 3 a 0 (42 minutos).

Já na segunda etapa, mal a bola tinha rolado e Neymar fez mais um, após jogada inciada por ele mesmo pelo lado esquerdo, na qual tabelou com o argentino Di María antes de bater colocado da entrada da área (50).

Os vistantes diminuíram pouco depois, através do zagueiro Topal, aproveitando um escanteio (56). Para fechar o placar, Neymar puxou um contra-ataque, tocou para Di María, que rolou para Mpabbé finalizar com tranquilidade (62).

Com este resultado, o PSG avança às oitavas da Liga dos Campeões como líder do Grupo H, com 12 pontos, a mesma pontuação do também classificado RB Leipzig, mas que ficou em segundo pelo saldo de gols. Em terceiro lugar, o inglês Manchester United (9 pontos) ganhou o direito de disputar as oitavas da Liga Europa, enquanto o lanterna Basaksehir se despede da competição continental com apenas 3 pontos conquistados em seis jogos.