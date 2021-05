Gauchão começa a ser decidido com clássico Gre-Nal 431 neste domingo

publicidade

Como sempre ocorre, há mais de 100 anos, nos dias que antecedem o clássico, sempre surge uma pergunta: “Quem é o favorito? Grêmio ou Inter? Inter ou Grêmio”. Normalmente há um, embora ambos rechacem o rótulo para jogar a pressão para o outro lado. Ocorre que desta vez, pelo menos aparentemente, ambos os times chegam em situações parecidas. Por isso, é difícil prever qual dos dois grandes do Estado encerrará o domingo festejando a vitória no clássico 431, que será disputado no Beira-Rio e começará a decidir o Campeonato Gaúcho 2021.

O segundo e último jogo decisivo será no próximo domingo, desta vez na Arena. Por isso, o Inter precisa arrancar com algum tipo de vantagem jogando em casa. O último título estadual foi conquistado em 2016. No Beira-Rio, o Inter venceu seus últimos quatro jogos, marcando 19 e sofrendo dois gols. “O nosso time é muito forte jogando no Beira-Rio. A nossa ideia é fazer uma boa preparação para jogar bem e ter alguma vantagem”, disse Rodinei.

O problema é que o Inter ainda não conseguiu encontrar o equilíbrio. Vive atuações exuberantes, como na vitória sobre o Olimpia, por 6 a 1, e outras constrangedoras, como na derrota de virada para o Deportivo Táchira, na última terça-feira.

O time colorado tem dúvidas. Após o tropeço na Venezuela, o técnico Miguel Ángel Ramírez deve rever algumas posições. Lucas Ribeiro, por exemplo, pode receber uma chance no lugar de Zé Gabriel. Taison, que não está inscrito no Gauchão, é o desfalque certo. Tudo indica que Praxedes entre no meio-campo, deslocando Maurício para a extrema esquerda. Na direita, Carlos Palacios deve receber mais uma oportunidade. Outra opção é manter Yuri Alberto no lugar.

O Grêmio, por sua vez, enfileirou uma série de oito vitórias consecutivas, seis sob o comando de Tiago Nunes, que tem 100% de aproveitamento. Mas, a exemplo do Inter, tem problemas a solucionar, principalmente na bola aérea defensiva, que tem causado preocupação. Por outro lado, o ataque conta com o momento inspirado de Ferreira.

A equipe segue sem contar com o zagueiro Kannemann, que passou por um procedimento ambulatorial no quadril. A grande dúvida está no meio-campo. Thiago Santos deixou o jogo contra o Lanús sentindo um desconforto na coxa esquerda. Caso não tenha condições, Lucas Silva deve ser o escolhido. Matheus Henrique está confirmado. Darlan e Maicon são os postulantes à outra vaga no meio. O Tricolor está em busca do tetra no Gauchão.

Campeonato Gaúcho - Jogo de ida da final

Inter

Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel (Lucas Ribeiro) Cuesta e Moisés; Dourado, Praxedes, Mauricio, Edenilson e Palacios; Thiago Galhardo. Técnico: Miguel Ángel Ramírez

Grêmio

Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan (Thiago Santos), Matheus Henrique, Luiz Fernando e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Tiago Nunes

Local: Estádio Beira-Rio

Data e hora: 16/05, às 16h