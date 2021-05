Douglas Costa evita dar prazo para estreia, mas fará preparação especial para jogar no Grêmio

publicidade

O meia-atacante Douglas Costa foi apresentado na manhã desta quarta-feira pelo Grêmio. O jogador vestiu a camisa do Tricolor e voltou a declarar a emoção de poder voltar ao clube gaúcho depois de mais de uma década na Europa. Para o atleta, o retorno é o “desafio mais importante” da carreira dele. A realização de um sonho poder vestir novamente a camisa do clube do seu coração. “Volto porque é o Grêmio. Quis voltar enquanto tivesse força para fazer isso. Estou com uma idade boa para ajudar os meus companheiros a atingir os objetivos”, declarou.

Douglas revelou que fará uma preparação especial para não voltar a ter lesões. Segundo ele, tudo já foi acertado com a comissão técnica e garante que está 100% recuperado, mas precisará de um período para estrear. “Tive uma fissura e voltei a treinar ainda no Bayern. Vou alinhar com o futebol para quando eu me sentir a vontade para estar dentro do campo. Não tenho uma data para isso”, ressaltou.

Sonho de infância

A possibilidade de conquistar títulos no Grêmio é um desejo que tem desde a infância, quando chegou ao clube, com 12 anos, morou embaixo da arquibancada do Olímpico e não pode comemorar conquistas, pois saiu do Tricolor para o Shakhtar Donetsk com 20 anos. “Não sou de mensurar perdas. Acredito que vou ganhar muito no Grêmio. Estou traçando muitos objetivos, como retornar a Seleção Brasileira, ser campeão e conquistar títulos importantes. Na ocasião passada não tive a oportunidade, pois saí muito jovem”, destacou.

Douglas Costa atuou entre 2010 e 2021 em grandes clubes europeus como Bayern de Munique e Juventus, por isso, acredita que terá um papel importante para ajudar os jovens jogadores do grupo profissional do Grêmio. “Dentro de campo posso ajudar na intensidade e na troca de ritmo. As escolas (por onde passou) me ajudaram muito taticamente e um pouco defensivamente, mas tenho que alinhar com Tiago (Nunes) que é comandante o mais rápido para que todos venham a ganhar com isso. Tive um primeiro contato com o pessoal e percebi que há muitos guris de qualidade. Eles têm um futuro promissor e posso ajudar com isso", afirmou.

Se depender do meia de 30 anos e que fará aniversário no dia 14 de setembro, o Grêmio será o último clube da sua carreira. “Só vesti uma camisa no Brasil, por amor a ela, e é assim que vai se encerrar a minha carreira no futebol. É o meu único projeto. Agora é focar para chegar ao ápice da forma física, pois sei que posso render para ajudar bastante o Grêmio”, revelou.

Os primeiros passos após o retorno do Grêmio

Douglas Costa foi anunciado oficialmente como jogador do Grêmio no dia 21 de maio, após um longo tempo de negociação e promessas de retorno ao longo dos anos. O meia-atacante assinou um contrato até 30 de junho de 2022, por empréstimo, com possibilidade de extensão até 31 de dezembro de 2023, em caráter definitivo, caso a Juventus não exerça até o final de 2021 a opção de prorrogar o contrato do jogador.

Douglas foi inscrito na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última sexta-feira e tem condições legais de jogo. No sábado, participou de testes e conversou com os novos companheiros e com o técnico Tiago Nunes no Centro de Treinamentos presidente Luiz Carvalho. No domingo, comemorou o tetracampeonato do Gauchão com post nas redes sociais.

Na terça-feira, o Grêmio divulgou um vídeo da primeira vez que Douglas voltou a vestir a camisa do clube e com a emoção de pisar pela primeira vez no gramado da Arena como jogador do Tricolor. Na parte da tarde, realizou a primeira atividade com bola com os novos companheiros e depois realizou trabalho físico com o preparador Reverson Pimentel.

A partir das 15h30min, ele realizará o segundo treino no Grêmio. Na quinta-feira, uma equipe alternativa do Tricolor enfrenta o La Equidad-COL, no último confronto da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Equador.

