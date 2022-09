Edilson deixa treino do Grêmio mais cedo após pancada e volta a preocupar

publicidade

O lateral-direito Edilson, de 36 anos, voltou a ser uma preocupação para o departamento médico gremista. Ele sentiu dores após uma pancada e precisou deixar o treinamento no CT Presidente Luiz Carvalho na tarde desta terça-feira. O Grêmio ainda aguarda e não há um diagnóstico sobre a situação do defensor. Com o retorno do técnico Renato Portaluppi, a tendência era que o camisa 33 fosse utilizado entre os titulares diante do Vasco, no domingo, na Arena.

Identificado com a torcida e contratado para remobilizar o vestiário gremista na Série B, Edilson ainda não conseguiu ter uma sequência como titular na temporada. Depois de um período de adaptação física logo quando foi contratado, o atleta sofreu uma lesão muscular no dia 15 de junho e parou por quase oito semanas.

Diante do Criciúma, ele fez seu retorno entre os titulares. Na partida contra o Vila Nova, o camisa 33 começou o duelo, mas precisou ser substituído por Rodrigo Ferreira no começo do segundo tempo. Na temporada, Edilson atuou em 8 partidas e esteve 18% dos minutos em que o Grêmio atuou na Série B.

