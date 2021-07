Grêmio anuncia Felipão como novo técnico

publicidade

O Grêmio anunciou nesta quarta-feira a contratação de Luiz Felipe Scolari, de 72 anos, como novo técnico até o final de 2022. Felipão, multicampeão com o Tricolor, chega ao clube com a tarefa de reconduzir a equipe às vitórias. Ele chega com Paulo Turra e Carlos Pracidelli como auxiliares. Thiago Gomes também será auxiliar e o preparador físico Reverson Pimentel segue com seu trabalho.

Felipão comandará o time no Gre-Nal do próximo sábado, às 16h30min. Ele substituirá Tiago Nunes que, em quase três meses, conquistou o Campeonato Gaúcho e a Recopa Gaúcha de 2021, mas não conseguiu dar rendimento ao time na disputa do Brasileirão. Na competição, somou apenas dois pontos em 21 disputados e, no domingo, à noite, em comum acordo, deixou o clube.

Desde que assumiu a equipe, Tiago Nunes obteve dez vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Nas 19 partidas disputadas, teve 59,6% de aproveitamento.

A escolha

Após a demissão de Tiago Nunes, no último domingo, o presidente Romildo Bolzan e seus pares de Conselho de Administração (CA) passaram a analisar as opções no mercado para escolher o novo técnico. Inicialmente, Felipão e Renato Portaluppi eram as alternativas. Portaluppi agradava o presidente e alguns integrantes do CA, mas não houve consenso entre os dirigentes. O grupo de jogadores queria o retorno do técnico tricampeão da América, mas o pedido não foi atendido e o nome de Felipão ganhou força.

Histórico de Felipão no Grêmio

Luiz Felipe Scolari comandará o Tricolor pela quarta vez. Nas passagens anteriores, conquistou a Libertadores de 1995, a Recopa Sul-Americana de 1996, o Brasileiro de 1996, a Copa do Brasil de 1994 e três gauchões. A primeira passagem foi em 1987 e terminou no final da temporada, com uma quinta colocação no Brasileirão.

A segunda iniciou em 2 de setembro de 1993 e foi a mais vitoriosa, formando um dos maiores times da história do clube e conquistando a América. Depois da conquista da Copa do Mundo comandando a Seleção Brasileira, em 2002, Felipão teve passagem pelo Palmeiras e acabou retornando para o Grêmio em 2014.



Segundo a opinião de muitos jornalistas e torcedores, apesar de não conquistar nenhum título, foi Felipão quem teria iniciado o projeto do time que voltaria a conquistar a América em três anos depois. Antes de aceitar a proposta do “clube do coração”, o treinador estava negociando com a seleção do Paraguai. Porém, o convite do Tricolor mexeu com o experiente técnico que aceitou o desafio de reconstruir o time após as saídas de Renato Portaluppi e Tiago Nunes nesta temporada.



Após nova derrota para o Palmeiras, nesta quarta-feira, o Grêmio é o lanterna, último colocado, da competição com dois pontos conquistados em oito jogos disputados. O Tricolor tem dois jogos atrasados, que ainda não têm datas para serem realizados.

