Grêmio recebe propostas por Rildo e atacante pode deixar o Bahia

O Grêmio pode colocar dinheiro nos cofres por conta de uma negociação e, de quebra, ainda desfalcar um rival direto na busca pelo acesso à Série A. O Tricolor recebeu propostas pelo atacante Rildo, que atualmente está emprestado ao Bahia, e pode ser vendido com a abertura da janela de transferências nesta segunda-feira.

O atacante tem propostas do Santa Clara, de Portugal, mesmo time que recentemente anunciou a contratação do volante Vitor Bobsin. O Grêmio também tem uma proposta do futebol mexicano pelo jogador.

Por conta de cláusulas previstas no contrato, o Tricolor precisa informar o Bahia. Com a prioridade da compra, o clube de Salvador pode decidir se exercerá o direito para cobrir a oferta ou deixa o Grêmio livre para executar a negociação.

No sábado, após a vitória por 3 a 0 sobre o Tombense, o presidente Romildo Bolzan Jr. fez questão de frisar que o grupo do Grêmio está fechado para chegadas. A não ser em caso de uma eventual oportunidade de mercado, o Tricolor não vai em busca de jogadores.

A exceção ocorreria em caso de uma eventual saída. Na semana passada, o Tricolor recebeu sondagens pelos volantes Lucas Silva e Thiago Santos. Ainda conforme o presidente, no entanto, não houve nada "oficial", apenas consultas pelos atletas.

O Grêmio volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Brusque, às 19h, em Santa Catarina. A partida é válida pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

