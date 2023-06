Guerra evitar comentar situação de Caleffi e resume demissão do Grêmio: "Desalinhamentos"

publicidade

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, também tratou da demissão do vice-presidente de futebol, Paulo Caleffi, na entrevista coletiva desta quinta-feira. O mandatário gremista evitou comentar a situação, mas explicou as razões que tiraram Caleffi de seu antigo cargo.

"Esse cargo é um moedor de carnes, de muita pressão. É natural o desalinhamento. O fato é que nos últimos tempos houveram outros desalinhamentos. Quando começou a ocorrer com mais frequência, tem que prevalecer a hierarquia", resumiu. Guerra não explicou quais desalinhamentos existiram.

Nas redes sociais, o ex-vice disse que foi comunicado pelo telefone na madrugada e sua saída era por "confrontar a imprensa". Guerra negou ter sido essa razão. "Não foi uma surpresa. Ele (Paulo Caleffi) não gostou. O meu cargo exige que eu tome decisões. Seria bom até para ele. Entendemos que era importante para o Grêmio", acrescentou Guerra.

