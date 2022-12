Inter: reuniões vão definir os futuros de Edenilson e Taison

publicidade

*Com informações do repórter Paulo Nunes, da Rádio Guaíba

O Inter aguarda o início da pré-temporada para definir a situação de dois jogadores: Edenilson e Taison. Ambos devem se reunir com a direção colorado para discutir os seus futuros e podem não seguir no Beira-Rio em 2023.

Com contrato até o final de 2024, Edenilson vem recebendo sondagens de clubes brasileiros, como Santos e Atlético-MG. Para negociar o meio-campista, o Colorado pede US$ 2 milhões (R$ 10,4 milhões, na cotação atual). Uma troca de jogadores também não é descartada.

O camisa 8 foi alvo de muita insatisfação da torcida colorada neste ano, principalmente após a eliminação para o Melgar nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Até por isso, o próprio atleta, em determinado momento do ano, manifestou o desejo de deixar o clube.

Taison, por sua vez, tem vínculo até abril do próximo ano e pode entrar em um acordo com o Inter para ser liberado antecipadamente. No último mês, o Cruzeiro demonstrou interesse no camisa 7, mas não houve avanço por enquanto.

Nesta temporada, o meia-atacante também sofreu com as críticas da torcida. Porém, viveu um momento pessoal bem difícil, tendo que lidar com as perdas do pai e de um dos irmãos. Ao final da última rodada do Brasileirão, Taison deixou o seu futuro em aberto: "Eu vou para minha casa descansar. Não sei se devo permanecer ou não. Se tiver que acontecer, de permanecer, vou pensar bem. Tenho contrato até abril. Já tive propostas de outros clubes. Vou decidir da melhor forma".

