Lindoso e Musto testam negativo para Covid-19 e estão liberados no Inter

O Inter informou no início da tarde desta quinta-feira que Rodrigo Lindoso e Musto testaram negativo para a Covid-19 e estão “liberados para as atividades”. No breve comunicado feito pela assessoria de imprensa, não foi divulgado se eles estarão no grupo ou até mesmo no time que pega o Ceará, a partir das 19h15min.

Lindoso foi diagnosticado no dia 2 de setembro e não enfrentou o Palmeiras, em São Paulo, e o Bahia, no Beira-Rio. No mesmo dia, Musto foi afastado por uma indisposição e também não viajou para São Paulo. No dia 4, o argentino recebeu a confirmação da presença do coronavírus no organismo.

Desta forma, ficou fora dos últimos dois jogos. O jovem Johnny foi o substituto e teve bom desempenho.

Se eles forem liberados para a partida, Lindoso deve voltar a ser titular. Caso contrário, a tendência é que o Inter atue com a seguinte equipe: Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Johnny, Edenílson, Boschilia e Patrick; Peglow (D'Alessandro) e Galhardo.

O jogo será disputado no estádio Beira-Rio. O Inter é o líder do Brasileiro com 17 pontos. Mesma pontuação de São Paulo e Flamengo, porém, os dois tem um jogo a mais.