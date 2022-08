Negociação entre Inter e Atlético-GO esfria, e Matheus Cadorini fica próximo do Coritiba

publicidade

* Com informações do repórter Marcelo Salzano, da Rádio Guaíba

O destino de Matheus Cadorini está próximo de ser conhecido. Após a negociação entre Inter e Atlético-GO esfriar, o atacante tem conversas avançadas para reforçar o Coritiba por empréstimo até o final de 2023.

#Inter | Matheus Cadorini tem negociação avançada com o Coritiba. Empréstimo até dezembro de 2023. @FutebolGuaiba — Marcelo Salzano (@marcelosalzano) August 5, 2022

Com apenas 11 jogos disputados pelo Colorado em 2022, Cadorini perdeu, completamente, espaço após as chegadas de Mikael e Braian Romero. A última vez que o camisa 18 entrou em campo foi diante do Ceará, dia 2 de julho, pela 15ª rodada do Brasileirão, onde acabou expulso nos últimos minutos.

Promovido ao profissional do Inter em 2021, Matheus Cadorini apareceu bem como reserva imediato de Yuri Alberto e disputou oito jogos no Campeonato Brasileiro, com dois gols marcados. Ao final da temporada, o Colorado exerceu a opção de compra junto ao Audax, de São Paulo, e adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta. O contrato com o clube gaúcho é válido até o final de 2025.

Caso a saída seja confirmada, Cadorini será o nono atleta liberado pelo Inter nesta janela de transferências. O lateral-direito Heitor, os laterais-esquerdos Paulo Victor, Moisés e Léo Borges, o volante Bruno Gomes, o meia-atacante Peglow e os atacantes Gustavo Maia e Wesley Moraes já deixaram o Beira-Rio.

Veja Também