Paolo Guerrero deve passar por novo procedimento médico no joelho direito

O centroavante Paolo Guerrero deve ser submetido a novo procedimento médico para tratar um problema no joelho direito. Segundo informações do repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, o jogador e os médicos do clube estão reunidos para definir como será a recuperação. O tratamento conservador não surtiu efeito.

De acordo com as informações do jornalista, o problema não é uma nova ruptura no ligamento cruzado, o que afasta a possibilidade de uma cirurgia semelhante a realizada em 2020. A realização de uma artroscopia não está descartada, mas os médicos do clube e o peruano ainda definirão qual será a abordagem.

Devido ao problema, Guerrero ficou de fora da vitória da seleção peruana sobre o Equador em Quito, por 2 a 1. Com a dificuldade física, o centroavante do Inter também ficou de fora da lista de convocados de Ricardo Gareca para a Copa América.

O anúncio da decisão de como será feita a recuperação no jogador de 37 anos deve ser comunicada ainda nesta sexta-feira. Guerrero tem contrato com o Inter até o final de 2021.

