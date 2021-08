Medalhistas Mayra Aguiar e Daniel Cargnin são recebidos no Palácio Piratini

publicidade

Após serem recepcionados pela população porto-alegrense em um desfile no caminhão aberto, os judocas medalhistas de bronze em Tóquio, Mayra Aguiar e Daniel Cargnin, foram ao Palácio Piratini encontrar o governador Eduardo Leite. A agenda de celebrações desta terça-feira também incluiu um encontro com o prefeito Sebastião Melo, onde os atletas da Sogipa recebem a chave da cidade.

Com as medalhas no peito, os dois atletas estavam acompanhados de familiares e amigos, além de outros três judocas da Sogipa que estiveram em Tóquio: Maria Portela, Ketleyn Quadros e Rafael Macedo. Os atletas desembarcaram no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no final da manhã de hoje.

Veja Também

“Pode ter certeza que todo mundo aqui colocou a alma e o coração no tatame. É bom estar de volta em casa e ser recebida dessa forma”, disse Mayra, que recebeu um Parabéns a você pelos seus 30 anos completados nesta terça.

“O meu compromisso era mostrar garra e vontade. A medalha eu não podia prometer, porque dependia de muitas coisas, mas eu tinha na cabeça que meus amigos e minha família iam ver nos meus olhos a vontade de vencer e levar uma medalha para casa”, contou Daniel.

O governador parabenizou o grupo e exaltou o esforço dos atletas. “Saibam que, quando vocês sobem ao pódio, sobe um monte de gente com vocês, pessoas que ajudam e as que torcem, ou seja, subimos todos nós. Parabéns, essa medalha é merecimento pelo esforço de vocês. Saibam que são exemplo e servem de inspiração para muita gente, especialmente jovens que ganham motivação a partir de vocês para praticar esporte e, quem sabe, também chegar às Olimpíadas um dia.”