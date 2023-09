Água volta a subir e Defesa Civil resgata famílias nas ilhas de Porto Alegre

publicidade

A água do Guaíba voltou a subir de forma consistente na manhã desta terça-feira, afetando habitantes das ilhas de Porto Alegre. Ao menos oito pessoas, sendo sete da mesma família, foram resgatadas pela Defesa Civil Municipal e acolhidas no abrigo temporário montado pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) na Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha Grande dos Marinheiros. Na Ilha da Pintada, a régua de medição manual alcançou 2,36 metros, acima dos 2,20 metros correspondentes à cota de inundação.

O vento soprou no quadrante oeste, empurrando a água do delta do rio Jacuí para as ilhas. O nível em questão trouxe consequências aos moradores, que mal haviam se recuperado parcialmente da cheia anterior, porém voltaram a sofrer com a enchente atual. Foi o caso do aposentado Jair Machado, que mora na avenida Presidente Vargas, na Pintada. “Limpamos na semana passada, aí veio o rio e encheu tudo de novo”, lamentou ele, em cuja casa a água adentrou o primeiro andar.

Alguns móveis e eletrodomésticos foram colocados para cima de caixas e cadeiras, porém outros acabaram inundados. Havia também a preocupação com tomadas abertas. “Caso a água suba um pouco mais, é só desligar o disjuntor do térreo”, informou ele, acrescentando que o nível somente deve baixar no final de semana. Na Ilha Grande dos Marinheiros, agentes da Defesa Civil utilizaram uma caminhonete para adentrar à rua Nossa Senhora Aparecida, a principal da ilha, para o resgate da família.

Eles foram colocados no interior de uma caminhonete e uma van do órgão público e levados, por volta do meio-dia de hoje, até o abrigo montado no colégio. O outro abrigo que havia sido montado para moradores do Arquipélago, a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Pintada, foi desmobilizado. As unidades de saúde Ilha da Pintada e Ilha do Pavão permanecem fechadas nesta terça em razão dos alagamentos no entorno, e a alternativa foi a unidade Ilha dos Marinheiros, que atendeu normalmente. O patrulhamento da Guarda Municipal também foi intensificado em todo o Arquipélago.