Árvore Solidária aguarda por retirada de pedidos de amor em Campo Bom

publicidade

As pessoas que estiverem interessadas em participar do projeto Árvore Solidária, na cidade de Campo Bom, no Vale do Sinos, já podem retirar uma bola natalina, no saguão do Centro Administrativo. A Prefeitura informa que em cada um dos enfeites da Árvore Solidária, confeccionados pelos estudantes da rede municipal, existe uma solicitação de presente de uma criança indicada pelas escolas. Os presentes deverão ser entregues na Prefeitura até dia 9 de dezembro e, durante o Natal da Integração, serão repassados às crianças.

O prefeito Luciano Orsi, mais uma vez, convoca a comunidade, fomentados pela época do ano e pelo espírito natalino, a participar da ação solidária. “Um presente de Natal pode fazer toda a diferença na vida dessas crianças. É hora de ajudarmos quem mais necessita e mostrarmos empatia e solidariedade. Assim, vamos proporcionar um Natal mais feliz e iluminado”, diz o prefeito.

A secretária de Educação e Cultura, Simone Schneider, reforça o convite à população para que todas as a cartinhas sejam atendidas. “Em todas as edições da Árvore Solidária encontramos os mais diversos pedidos de presentes, alguns surpreendentes pelo valor sentimental da solicitação. Ajudar a fazer o Natal dessas crianças mais alegre é um bom exemplo de empatia e solidariedade, capaz de transformar a vida de alguém”, observa a secretária.