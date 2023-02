Árvores tombadas no leito do rio Gravataí dificultam remoção de lixo

publicidade

Após atraso no início dos trabalhos de remoção do lixo no rio Gravataí, em Cachoeirinha, funcionários de uma empresa contratada pela prefeitura começaram na sexta-feira a limpeza das águas. A estimativa é de que há 1,2 tonelada de material no local. Segundo a prefeitura, uma equipe especializada realizou no sábado a remoção de parte das macrófitas que impedem o deslocamento da "ilha de lixo" e que também impedem a navegação dos equipamentos até o ponto crítico do rio.

Por conta de uma grande quantidade de árvores tombadas no leito do rio, a navegação no local enfrenta dificuldades. Segundo a prefeitura, as árvores terão de ser retiradas para permitir a continuidade dos trabalhos e garantir segurança das equipes que estão envolvidas na operação. O descarte dos primeiros trechos das macrófitas contaminadas removidas no final da tarde de sexta-feira e deste sábado se deu na rampa de acesso da praça de Ecoturismo Leonel de Moura Brizola, às margens do rio Gravataí.

No domingo, não havia presença de funcionários ou maquinário no rio Gravataí, que acumulava lixo em um trecho localizado na altura da rua Nilo Peçanha, no bairro Jardim América. Conforme a prefeitura, o serviço de remoção, no rio e na rampa de acesso, será retomado nesta segunda-feira. Os descartes serão feitos em uma área da prefeitura que está sendo preparada por engenheiros ambientais para o recebimento destes detritos. Conforme a prefeitura, a empresa especializada segue com equipe de plantão em terra e na embarcação, monitorando as atividades da correnteza do rio.

