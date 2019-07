Índios caingangues bloqueiam a ERS 330 em Redentora

publicidade

Dezenas de índios caingangues bloqueiam nesta quinta-feira, a ERS 330, no km 42, em Redentora, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A manifestação no trecho da rodovia estadual, que passa no interior da Reserva Indígena do Guarita, iniciou às 10h.

As lideranças informaram que o objetivo do ato público visa sensibilizar as autoridades a nomear imediatamente o novo coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígenas Interior Sul (DSEI-Interior Sul) e atendimento de demandas relacionadas às contratações de motoristas para atuar nas reservas indígenas, a partir do próximo mês. Os índios também se mostram contrários à municipalização do atendimento da saúde indígena.

Há filas de veículos nos dois sentidos da rodovia. O Comando Rodoviário da Brigada Militar, informou que foi acordado com os manifestantes que o trânsito será liberado de duas em duas horas, pelo período de uma hora. Ainda segundo as lideranças indígenas, a manifestação deve encerrar no final da tarde de hoje. Os veículos das áreas da saúde e da polícia tem passagem liberada.