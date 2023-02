Ônibus da Carris colide contra poste em avenida de Porto Alegre

publicidade

Um ônibus da empresa Carris bateu em um poste e derrubou outro na avenida Saturnino de Brito, em Porto Alegre, durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Segundo informações da Record TV RS, a colisão acabou interditando uma das faixas da via no bairro Vila Jardim. Além do que restou dos postes caídos e do próprio ônibus, fios ficaram espalhados, impossibilitando o tráfego de veículos. O coletivo era um recolhe da companhia de transporte e o motorista saiu ileso do acidente.

A violência do choque foi grande porque o ônibus sofreu avarias na parte traseira, com alguns vidros quebrados. O compartimento que dá acesso ao motor ficou aberto e na parte dianteira a cabine do motorista foi invadida por um dos postes. A estrutura frontal do coletivo ficou desfigurada.

Por enquanto, não há informações do que teria ocasionado a colisão. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estão no local e isolaram a área. Além disso, estão monitorando o trânsito que segue normalmente na via oposta.