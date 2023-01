Ônibus tomba na RS 040 e ao menos três ficam feridos em Capivari do Sul

publicidade

Um ônibus da empresa Expresso Palmares tombou na RS-040, na altura do km 57, no fim da manhã deste sábado. O acidente ocorreu entre a localidade de Capão da Porteira, distrito do município de Viamão, e Capivari do Sul. O veículo seguia no sentido Litoral-Capital quando o motorista precisou estacionar no acostamento. Por conta do desnível da pista, o condutor perdeu o controle e não conseguiu retornar à pista.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), havia 30 pessoas no ônibus, das quais duas eram crianças pequenas. Três mulheres ficaram feridas com lesões leves e foram atendidas no local pelo Samu. Os policiais militares do CRBM rapidamente auxiliaram no socorro aos passageiros, bem como a presença da ambulância da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) para o atendimento dos feridos.

Conforme o CRBM, o trânsito flui no local, apesar de estar mais lento nas proximidades de onde ocorreu o acidente.