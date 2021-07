Último dia para isenção da cobrança de pedágio para moradores de Portão

publicidade

Hoje é o último dia para que os motoristas residentes da cidade de Portão, que trafegam pela ERS 240, possam garantir a isenção da cobrança de pedágio na praça da rodovia estadual. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) concederá a isenção somente para os veículos de passageiros/automóvel, de carga/caminhonete, utilitário e camioneta, obrigatoriamente emplacados na cidade, desde que sejam registrados sob um CPF, com limite de dois automóveis por documento.

Já os veículos registrados em nome de pessoa jurídica, como caminhões e automóveis utilizados em serviços de entrega sediados na cidade, que hoje são isentos de pedágio, passarão a pagar a partir de amanhã. Também é exigido que toda a documentação comprobatória do registro e da residência esteja em nome do beneficiário.

Desde o anúncio da perda de isenção do pedágio para empresas, o prefeito de Portão, Kiko Hoff, vem dialogando com a EGR e estudando a possibilidade de abrir o desvio do pedágio, pela rua São Leopoldo. Algumas obras até já foram realizadas, como a instalação de um redutor de velocidade e a cobertura de alguns buracos.

No entanto, após repercussões na Câmara de Vereadores criticando a abertura do desvio, o prefeito retrocedeu. O tema, segundo Hoff ainda será debatido com o governador Eduardo Leite para discutir o tema.

