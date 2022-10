Último final de semana da Fenachamp projeta reunir milhares de visitantes em Garibaldi

publicidade

A Festa do Espumante Brasileiro (Fenachamp) chega ao seu último final de semana. Mais de 64 mil pessoas já passaram pelos pavilhões do evento, em Garibaldi, na Serra Gaúcha, em três finais de semana de programação. A média de público diário é de 5,5 mil pessoas, sendo uma boa parte delas estreantes na atração. Recente pesquisa divulgada pela Faculdade Fisul apontou que 19,3% do público que visitou o evento nos dois primeiros finais de semana nunca tinham participado da festa.

Para o prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini, a festa simboliza a retomada do desenvolvimento da região e também a oportunidade de celebrar e compartilhar conquistas e momentos felizes. “Vamos brindar, vamos comemorar a vida. Nossa festa voltou e com ela a alegria e a esperança de um novo ciclo de prosperidade para nosso município e para nossa gente”, destacou, convidando a todos para os últimos dias da Fenachamp. A expectativa é atingir um público total de cem mil pessoas.

Neste final de semana estão previstas diversas atrações. Na sexta-feira, ocorre o Encontro da Melhor Idade, a partir das 14h, com entrada franca. Já à noite, Duca Leindecker sobe ao palco com os grandes sucessos de sua carreira, relembrando hits da banda Cidadão Quem e Pouca Vogal. No sábado, estão previstos diversos shows, como os Daltons, a partir das 22h30, culminando no domingo com atrações musicais como Deivid Vargas, a partir das 20h.

O destaque também vai para mais de cem rótulos diferentes de espumantes (Brut, Moscatel, Demi-Sec e Nature), além da oportunidade de conhecer as vinícolas responsáveis por mais de 90% dos espumantes produzidos no Brasil. O evento segue até o dia 30 de outubro, no Parque Fenachamp – Garibaldi (Rodovia VCR 813, - São Miguel). Mais informações estão disponíveis no site.