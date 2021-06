1ª Cavalgada Solidária acontece neste domingo em Canoas

publicidade

Acontece neste domingo a 1ª Cavalgada Solidária de Canoas que marca o aniversário de 82 anos da cidade. O evento terá saída simultânea de 11 localidades do município e a programação é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Associação das Entidades Tradicionalistas de Canoas (AEC) e Defesa Civil. Ao todo, mais de 100 cavalarianos vão sair dos bairros São Luiz, Rio Branco, Olaria, Niterói, Estância Velha, Igara, Harmonia, Guajuviras, Mato Grande, Fátima e Mathias Velho.

Eles vão passar pelos pontos de coleta - localizados em diferentes estabelecimentos comerciais – e a ideia principal é arrecadar alimentos em apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social que tem passado dificuldades financeiras devido a pandemia do novo coronavírus.

Além da arrecadação ao longo do caminho, também é possível fazer a doação (não apenas de alimentos, mas agasalhos, cobertores e calçados) no drive-thru que será montado no Parque Municipal Eduardo Gomes. Os donativos podem ser levados das 9h às 14 horas, com acesso pelo portão da Campeira, na rua 24 de Outubro.

